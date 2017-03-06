الكويت: إرجاع الجنسية للشيخ نبيل العوضي وآخرين

وكالات – فجر

نقل النائب الإسلامي عن كتلة الحركة الدستورية الإسلامية “الإخوان المسلمون” في الكويت محمد الدلال عن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح موافقته الإيعاز بإرجاع عشرات الجنسيات التي سحبت من أصحابها وعائلاتهم قبل نحو سنتين.

وقال الدلال عقب لقائه أمير الكويت مع عدد من النواب في تغريدة له في “تويتر”: “الشكر لسمو أمير البلاد على مكرمته بعودة الجناسي (الجنسية) إلى من سحبت منهم”، ومن أشهرهم الداعية الشيخ نبيل العوضي، إضافة لعدد من نواب المعارضة وصحفيين ونشطاء.

وفي منتصف العام 2014، سحبت الحكومة الكويتية الجنسية من شخصيات معارضة وعشرات من أفراد عائلاتهم في إطار حملة تشدد من قبل السلطات، في خطوة إدانتها منظمات حقوقية.

ومن بين هؤلاء النائب الإسلامي السابق عبد الله البرغش وأكثر من 50 من أقربائه، والمتحدث باسم كتلة العمل الشعبي سعد العجمي الذي تم ترحيله إلى السعودية. كما سحبت الجنسية من شخصيات أخرى، بينهم مالك جريدة “العالم اليوم” أحمد جبر الشمري القريب من المعارضة، والناشط الإسلامي نبيل العوضي القريب من الإخوان المسلمين. ويأتي قرار إعادة الجنسية إلى هؤلاء بعد أشهر قليلة من مشاركة المعارضة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر في أعقاب مقاطعة استمرت أربع سنوات، وفوزها بنحو نصف مقاعد مجلس الأمة الخمسين. وكان العديد من المرشحين في الانتخابات اعتمدوا إعادة الجنسية عنوانا لحملاتهم.