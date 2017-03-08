عادل عزت: سنولي الحكام السعوديين المزيد من الاهتمام

متابعات – فجر :

اطلع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت ظهر اليوم الأثنين على خطة العمل التي سينتهجها مدير إدارة تطوير الحكام الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ الذي بدأ مهامه العملية الرسمية في الإدارة بمقر الاتحاد،

وقال عزت: ” الجميع ينتظر من مارك عملاً مثمراً يسهم بعد توفيق الله في تطور مستوى التحكيم في ملاعب كرة القدم السعودية وفي تطور مستوى الحكام السعوديين والاتحاد سيولي الحكام السعوديين مزيداً من الاهتمام والدعم والمؤازرة لكي يعزز من حضور الحكم السعودي وتفوقه محلياً وخارجياً بشكل أفضل”.

بينما أبدى مدير إدارة تطوير الحكام سعادته بالتعاون الكبير الذي وجده من رئيس الاتحاد وقال: “اهتمامه وحرصه الكبير على تطوير التحكيم في المملكة سيكون دافعاً كبيراً لنا في إدارة تطوير الحكام لتقديم عملاً يسهم في تحقيق النجاح المنشود وقبدأنا عملنا في الإدارة مع فريق عمل متجانس، وسنعمل جاهدين على تنفيذ برامجنا وخططنا بشكل يسير يسهم في تحقيق النجاح المنشود من الجميع”.