الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن حكم مباراة الريال ونابولي

متابعات-فجر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الأحد أن الحكم التركي كونييت شاكير سيدير مباراة إياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي بين نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني، والتي تقام على ملعب سان باولو الثلاثاء المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بفوز الملكي 3-1.

يشار إلى أن الحكم التركي سبق له إدارة 5 مباريات لريال مدريد في التشامبيونزليج.

ففي الموسم الماضي، قام بتحكيم مباراة مالمو وريال مدريد (0-2) في دور المجموعات ولقاء ذهاب نصف النهائي أمام مضيفه مانشستر سيتي (0-0).

وفي موسم 2012-2013 ، أدار شاكير مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (2-2) في دور المجموعات، ولقاء ذهاب ثمن النهائي، مانشستر يونايتد وريال مدريد (1-2)، بالإضافة إلى مباراة أخرى في دور المجموعات بموسم 2011-2012، ريال مدريد وليون (4-0).

وسيقوم بإدارة مباراة إياب دور الـ16 الثانية التي ستقام في نفس اليوم بين آرسنال وبايرن ميونيخ، اليوناني تاسوس سيديروبولوس.