الفريق العمرو يرعى إفتتاح ملتقى “مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الوقاية من المخاطر”

متابعات-فجر:

يرعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، صباح يوم الخميس المقبل ، افتتاح أعمال الملتقى الإداري الثاني الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان تحت عنوان “مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الوقاية من المخاطر”، وذلك في مسرح جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة متميزة من الإعلاميين والمختصين والمشاهير والمهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي، ومديري العلاقات العامة والإعلام في الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

ويفتتح العمرو، على هامش أعمال الملتقى، معرضاً للتعريف بجهود ومفهوم الدفاع المدني في الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة السلامة وتنمية الوعي الوقائي ضد كافة المخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني.

وقد أعرب عن شكره لجامعة الأمير سلطان لمشاركتها الفاعلة في تنظيم ملتقى “مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الوقاية من المخاطر”، واستضافة فعالياته في إطار برامج التعاون والشراكة بين المديرية العامة للدفاع المدني والجامعة، لتعزيز المسؤولية المجتمعية ومثمنا مشاركة الإعلاميين والمتخصصين في وسائل الإعلام الجديد ومديري العلاقات العامة والإعلام بالجهات الحكومية وإسهاماتهم في إثراء فعاليات الملتقي.

ومن جانب آخر رحب مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني بالمدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ومنسوبي الدفاع المدني المشاركين في اعمال الملتقى وكافة الحضور .

وأعرب الدكتور أحمد أن إستضافة الجامعة لهذه الفعالية استمرارا للتعاون المثمر بين الجهتين في كل ما يسهم في توعية الجمهور ورفع مستوي إهتمامه حول القضايا التي تهم الأمن المجتمعي.

مؤكداً اعتزاز الجامعة بالشراكة مع المديرية العامة للدفاع المدني والتي تتحمل مسئوولية كبيرة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة ابناءه والمقيمين به وذلك في اطار المسئوولية الاجتماعية للجامعه تجاه المجتمع بكل مكوناته .