شرطة الرياض تضبط 5 فلبينيين يُؤوون 11 خادمة هربن من كفلائهن

متابعات -فجر

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط 5 وافدين فلبينيين، قاموا بإيواء 11 عاملة منزلية بمنزل في حي الشميسي اتخذوه وكراً لهم، حيث أقروا بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن، ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية؛ ذلك إثر بلاغات تغيّب في عدد من مراكز شرط المنطقة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين بإيواء عاملات المنازل الهاربات وتشغيلهن، فقد سبق وأن وردت عدة بلاغات تغيّب في عدد من مراكز شرط المنطقة؛ إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتحليل المعلومات واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية بتلك البلاغات.

وتابع: “أسفرت عن ضبطهم جميعاً، وضبط إحدى عشرة عاملة منزلية جميعهن مخالفات لنظام الإقامة والعمل، قاموا بإيوائهن في منزل بحي الشميسي وسط العاصمة الرياض، وأقروا بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن، ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية”.

واكد: “جرى إيقافهم جميعاً وإيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة؛ لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر والإقامة بحقهم جميعاً”.