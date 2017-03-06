خطوات بسيطة للحفاظ على جاذبية شعرك

متابعات -فجر

الكثير من النساء تريدن الحصول على شعر صحي، جذاب وتسريحة متألقة ناعمة، لا تقلقي أبداً فهذه مهمة ليست صعبة المنال. فكل ما تحتاجينه هو هذه الخطوات الثلاث التي جمعناها لك لتصفيف شعرك والحفاظ على جاذبيته دائماً:

حضّري شعرك النظيف للتصفيف باستعمالك الفرشاة الخاصّة بفك تشابكاته والتي تنزلق على شعرك بسلاسة تامة مهما كانت نوعيته، فتخلّصه من التشابكات وتمنع تكسّر أطرافه وتقصفها وتمنحك خصلات لامعة غير متطايرة.بعد تمشيط شعرك والحصول على خصلات ناعمة، استعيني لتصفيفه بالمجفف الكهربائي المزود بتقنية تمنع تضرره من الحرارة العالية، بالإضافة إلى فرشاة من السيراميك توزع الحرارة بالتساوي على كل خصلاته لتسريع تصفيفه ومنع تعريضه مطولاً للحرارة العالية.عزّزي لمعانه من طريق استعمال الكريم الملطف الخاص بالشعر الذي لا يغسل Leave-In وفرشاة التمشيط الخاصة باللمسة النهائية، وستلاحظين تألقه فوراً.وإذا كنت من هواة الرذاذ المثبت، بإمكانك رشّ القليل منه ولكنه غير ضروري مع هذه الخطوات.