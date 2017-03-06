القبض على عشريني سرق 26 رأسا من الأغنام بالرياض

متابعات -فجر

تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من القبض على شاب في العقد الثاني من العمر (سعودي الجنسية) عقب تلقي مركز شرطة المنار بلاغاً من أحد المقيمين يعمل حارسا بأحدى الاستراحات شرق العاصمة الرياض ببلاغ عن مجهول قام بتهديده بسلاح أبيض وسرق منه 16 رأساً من الأغنام.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز الميمان أنه بناء على البلاغ المقدم من قبل أحد الوافدين لمركز شرطة المنار عن دخول أحد الأشخاص إليه في مقر عمله (استراحة شرق العاصمة) و تهديده بسلاح أبيض و سرقة 16 رأس من الأغنام و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومة، وعملت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها و قامت بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن ضبط شاب سعودي في العقد الثاني من العمر في كمين محكم و أقر بما نٌسب إليه.

وتابع الميمان أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص رهن التحقق من صلته بالبلاغات المقيدة ضد مجهول و إشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.