نصائح هامة لعلاج “مسمار القدم” بالأعشاب

متابعات-فجر :

مسمار القدم هو عبارة عن بروز لحمي أو نسيج يظهر على القدم، سبب ظهورها ضغط الجلد والعظام ضد الحذاء، ويتكون من خلايا ميتة تتراكم على سطح الجلد. وقد يبدو المسمار للناظر سطحياً إلّا أنّه عادة يكون على شكل قمع عميق في الجلد يحدث ألماً إذا ضغط عليه. علاج مسمار القدم بالأعشاب دهن مسمار القدم بزيت الخروع ، إذ يسهل من عملية استئصاله. لعلاج مسمار القدم ينصح بوضع قشر الليمون على المسمار كل يوم طوال الليل. مزج الطماطم بالأناناس ووضعه على مسمار القدم وتغطيته. استخلاص العصير من ساق شجر التين ووضعه على مسمار القدم. مزج أوراق اللبلاب مع أوراق الكرات ونقعها في الخل مدة 24 ساعة ثم وضعها على مسمار اللحم. لعلاج مسمار القدم بالأعشاب ينصح باستخلاص عصير الثوم ووضعه على مسمار القدم أو وضع مهروس الثوم عليه ليلة كاملة. تستعمل قشور نبات البلوط لعلاج مسمار القدم بحيث يؤخذ ملء ملعقة كبيرة من مسحوق القشور ويضاف له لتران من الماء ويغلى لمدة 5 دقائق ثم يوضع في وعاء كبير يتسع للقدمين ويضاف له ماء بارد حتى تتحمله الأقدام، ثم تغمس القدمان فيه مع التدليك المستمر ، ثم تجفيف القدمين مع ضرورة لبس جوارب صوف، تكرر هذه العملية يومياً ولمدة اسبوع. تقطع كمية من البصل على شكل شرائح مستديرة ثم تسخن بدون زيت حتى يصفر اللون ثم تبرد وتوضع على مكان القدم المصاب وتربط بقطعة من القماش لاصق. وتترك حتى الصباح حيث تزال ويغسل القدم بالماء والصابون. -مزيج زيت الخروع وزيت الزيتون يستخدم مزيج هذا الزيت في علاج مسمار القدم ، حيث تؤخذ كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون وتمزج ، ثم يدلك المسمار تدليكاً متكرراً لمدة ربع ساعة يومياً عند النوم. يستعمل مخلوط المكونات التالية يؤخذ فصين من الثوم المهروس تخلط مع زيت الخروع حتى تصبح مثل المرهم ثم يوضع المرهم المكون من الثوم المهروس وزيت الخروع فوق مسمار القدم ويربط بالقماش وينزع الرباط بعد ثلاثة أيام يؤخذ مقدار قبضة اليد من أزهار البابونج ويضاف لها لترين من الماء وتغلى المكونات لمدة 10 دقائق ثم توضع في وعاء لاستعمالها كمغطس مع تدليك القدمين ومكان الالم وقرحةالأظافر ويكرر المغطس يومياً لمدة أسبوع. يكشط الجزء الداخلي لقشر الموز لنحصل على عجينة بيضاء، ونضعها على مسمار القدم ونقوم بلفّها بالشاش الطبي، مع مراعاة أن تكون القدم نظيفة وجافة بشكل تام، نحرص على تكرار هذه العملية لمدة 7 أيام متتالية، مع مرور الوقت ستشعر بارتخاء المسمار وبداية فصله عن الجسم، احذر أن تحاول قطعه، اتركه يختفي تلقائيّاً. نصائح لعلاج مسمار القدم يفضل انتقاء الحذاء المريح للقدم لعلاج مسمار القدم. نقع القدمين بالماء ثم بعد ذلك استخدام مبرد لتقشير الجلد القاسي واستخدام الكريمات الملينة. وضع اللصقات على مسمار القدم لتخفيف الضغط عليه والتي تعتبر كمحللات للمسامير بحيث تحوي على حامض الساليسيليك.