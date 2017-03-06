مقتل وإصابة العشرات إثر تفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

متابعات-فجر :

قتل 3 عراقيين وأُصيب 8 آخرون، أمس الأحد في تفجير عبوتين ناسفتين وحادث مروري في محافظة بغداد، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وأوضح النقيب في شرطة العاصمة نزهان الخضر إن “مدنيين اثنين قتلا وأصيب 4 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من متاجر لبيع قطع غيارات السيارات في قضاء أبو غريب غربي محافظة بغداد”.

وأوضح الخضر أن “التفجير كان عنيفا، وتسبب أيضا بإلحاق أضرار مادية ببعض المتاجر وعدد من سيارات المدنيين التي كانت متوقفة بالقرب من المكان”.

وأضاف أن “مدنيا آخرا قُتل وأُصيب 4 آخرون بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت منطقة لتصليح السيارات في منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن تنظيم “داعش” أعلن في السابق مسؤوليته عن هجمات مماثلة استهدفت مواقع عسكرية ومدنيين في محافظة بغداد، التي تضم العاصمة، ومحافظات أخرى؛ ما أوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن تنظيم “داعش” بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية ضمن خطة تهدف إلى تشتيت انتباه القوات العراقية التي بدأت بتضييق الخناق عليه داخل الموصل الشمالية.