السلطات اليمنية تعلن حالة الطوارئ في محافظة شبوة لمواجهة “الكوليرا”

واس-فجر :
أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية، أمس الأحد، حالة الطوارئ في المشافي الرئيسة بعاصمة المحافظة ومديرياتها لمواجهة المخاطر المحتملة لتفشي وباء الكوليرا بين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من منطقة القرن الأفريقي.
وأصدر وكيل أول المحافظة محمد صالح بن عديو توجيها بإعلان حالة الطوارئ وذلك بعد إصابة أكثر من 20 شخصاً بمرض الكوليرا خلال أسبوع ووفاة عدد منهم.
وطالب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل لمساعدة المحافظة في احتواء الكارثة الوبائية ومنع انتشار العدوى بها بين السكان، مشيداً بسرعة استجابة قيادة فرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة وتعاونها في تخصيص مقرها الطبي في عتق مركزا للحجر الصحي للمرضى المصابين بالوباء.