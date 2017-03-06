السلطات اليمنية تعلن حالة الطوارئ في محافظة شبوة لمواجهة “الكوليرا”

واس-فجر :

أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية، أمس الأحد، ‏حالة الطوارئ في المشافي الرئيسة بعاصمة المحافظة ‏ومديرياتها لمواجهة المخاطر المحتملة لتفشي وباء ‏الكوليرا بين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ‏منطقة القرن الأفريقي.‏

وأصدر وكيل أول المحافظة محمد صالح بن عديو ‏توجيها بإعلان حالة الطوارئ وذلك بعد إصابة أكثر ‏من 20 شخصاً بمرض الكوليرا خلال أسبوع ووفاة ‏عدد منهم.‏

وطالب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، الصحة والسكان ومنظمة الصحة ‏العالمية بضرورة التدخل لمساعدة المحافظة في احتواء ‏الكارثة الوبائية ومنع انتشار العدوى بها بين السكان، مشيداً بسرعة استجابة قيادة فرع الهلال ‏الأحمر اليمني بالمحافظة وتعاونها في تخصيص مقرها ‏الطبي في عتق مركزا للحجر الصحي للمرضى ‏المصابين بالوباء.‏