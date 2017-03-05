وفاة مسنة وفتاة اختناقاً إثر اندلاع حريق في شقة سكنية ب”مكة المكرمة”

متابعات-فجر :

لقيت امرأة مسنة وفتاة مصرعهما وأصيبت امرأتان، إثر اندلاع حريق في شقة سكنية وتعرضهن للاختناق في مكة المكرمة،

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف، أن مركز التوجيه والتحكم تلقى بلاغاً يفيد باندلاع حريق في عمارة بحي بطحاء قريش، وبوصول فرق الإنقاذ تبين أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار. وأضاف أن محتويات الغرفة التي ضمت مجموعة من الملابس وغسالة كهربائية، وامتداد ألسنة اللهب لمرتبة إسفنجية بداخل الغرفة، ساهما في تصاعد كثافة عالية لغازات وأبخرة الحريق، الذي نتج عنه إصابة امرأة كانت بالشقة، ووفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، وكذلك وفاة فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وأصيبت فتاة أخرى جراء الأدخنة.