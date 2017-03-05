مقتل 7 من الحوثيين في معارك مع الجيش اليمني في “تعز”

متابعات-فجر :

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية مساء أمس الأحد، بمقتل 7 من عناصر الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح وإصابة العشرات في معارك مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز (257 كم )جنوب صنعاء.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش والمقاومة أفشلت محاولة تسلل للحوثيين وقوات صالح على مواقعهم بمنطقة العشملة غرب تعز، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن المعارك أدت الى مقتل اثنين من رجال الجيش والمقاومة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت أن “مليشيات” الحوثي وصالح واصلت قصف الأحياء السكنية شرق المدينة بالأسلحة الثقيلة من مواقع تمركزها في منطقة الحوبان وتبة سفتيل، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين.