“ترامب” يطالب الكونغرس الأمريكي بفتح تحقيق حول استغلال “أوباما” للسلطة

متابعات-فجر :

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد يوم من ادعائه أن باراك أوباما أمر بالتنصت على هواتفهم، بفتح تحقيق برلماني في سوء استخدام أوباما لسلطته على أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية قبل الانتخابات في 2016.

واعتبر ترامب وفقاً للمتحدث الرسمي الأحد ، أن “تقارير حول التنصت على هواتفه مثيرة للقلق”، قائلاً إن الكونغرس ينبغي أن يفحص تلك التقارير كجزء من تحقيقاته في تدخل روسيا بالعملية الانتخابية الرئاسية التي فاز بها ترامب في 8 نوفمبر الماضي.

وقال سين سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض حسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن “ترامب يطلب كجزء من تحقيقها في النشاط الروسي، أن تمارس لجنة الاستخبارات في الكونغرس سلطتها الرقابية لتحديد سواء كانت السلطات التنفيذية تعرضت لسوء استخدام في 2016”.

وأضاف سبايسر أنه “لا البيت الأبيض ولا الرئيس سيعلقون أكثر من ذلك حتى تمارس الجهات الرقابية عملها”.

واعتبر متحدث باسم أوباما ومساعديه السابقين في تصريحات صدرت، أن اتهام ترامب “خاطئ تماما”، موضحا أن الرئيس السابق لم يأمر أبدا بالتنصت على مكالمات أي مواطن أمريكي.

وقال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما، إن “قاعدة أساسية لإدارة أوباما هي ألا يتورط أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل”.

ومن ناحية أخرى، قال جيمس كلابر، المدير السابق في الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إنه لم يكن هناك أي نشاط للتصنت تم تنفيذه ضد الرئيس ترامب في الوقت الذي كان فيه مرشحا أو ضد أي من حملته الانتخابية”.