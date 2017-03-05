العثور على جثة مواطن مصاب بطلق ناري في القطيف

متابعات-فجر :

عثر أحد المواطنين،على جثة في مجرى للمياه بمحافظة القطيف، وعليها آثار طلقات نارية، مساء اليوم الأحد .

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي ، أنه عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً من أحد المواطنين عن العثور على شخص متوفي في مجرى مياه بالقرب من مزرعته الواقعة بين بلدتي العوامية والقديح بمحافظة القطيف.

وأضاف المتحدث ، في بيان ، أنه بالانتقال إلى الموقع وجد المتوفي وبه إصابة طلق ناري بالصدر، وتبين لاحقاً أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تم نقل جثمانه إلى المستشفى لعرضه على الطب الشرعي، وقد أشار شقيقه إلى أنه في هذا اليوم حضر بعض الأشخاص المسلحين لشقيقه المتوفى، أثناء تواجده بمحل تشليح قطع غيار المركبات التابع له، واقتادوه لجهة غير معلومة.

وتابع ذلك في بيان، أن المختصين بالشرطة شرعوا في إجراءات الضبط الجنائي ، وجمع الاستدلالات اللازمة للعمل الإجرامي للكشف عن ملابساته وهوية مرتكبيه.