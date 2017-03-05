تركيا.. تظاهرة نسائية في “إسطنبول” دعماً لتوسيع صلاحيات أردوغان

متابعات-فجر :

شاركت آلاف النساء المناصرات للحكومة التركية في تظاهرة في ساحة باسطنبول اليوم الأحد، تأييداً للتصويت “نعم” في استفتاء مقرر في أبريل على تعديل دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وأفاد مراسلون، أن المتظاهرات لوحن بالأعلام التركية وهتفن “طبعاً نعم”، في استفتاء 16 أبريل الذي قد ينقل تركيا إلى نظام حكم رئاسي على غرار فرنسا أو الولايات المتحدة.ويخوض حزب أردوغان، العدالة والتنمية، حملة “نعم” مؤكداً أن التعديلات التي اقترحها ستؤدي إلى الاستقرار السياسي، غير أن الاستفتاء يعتبر تصويتاً حول أردوغان نفسه الذي يجيز له إقرار التعديل البقاء في السلطة حتى 2029.لكن خصومه يؤكدون أن التعديلات التي تمنح الرئيس سلطات واسعة ستخل بعمل البرلمان وتروج لنموذج حكم الرجل الواحد، وتؤسس لنظام سلطوي يفلت بموجبه المسؤولون من المحاسبة.ونظم التجمع الموالي للنظام في مجمع عابدي ايبكجي الرياضي خارج أسوار اسطنبول التاريخية تحت شعار “نعم! طالما النساء هنا، فالديموقراطية هنا”.ونظمت التجمع جمعية النساء والديموقراطية الموالية للحكومة التي تتولى ابنة رئيس الدولة سمية أردوغان بيرقدار منصب نائبة الرئيس فيها.وقالت المتظاهرة عائشة غورجان الوافدة من محافظة أرض روم شرقاً للمشاركة، “إنه قرار مهم جداً من أجل بقاء بلدنا”.وتابعت “علينا الاختيار بالشكل السليم وأعتقد ان الجميع سيصوت نعم”.وكذلك عبرت زهرة فرحتاي عن تأييد “النظام الرئاسي خصوصاً بعد 15 يوليو، يجب أن نكون أكثر اتحاداً وتضامناً من أجل هذا البلد”.وقالت صالحة مانتار المحجبة إن النساء نلن مزيداً من الحقوق منذ تولي أردوغان السلطة رئيساً للوزراء العام 2003، وللجمهورية في 2014، مضيفة “نحن النساء نعد بالوقوف دائماً وراء قائدنا”.