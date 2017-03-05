بالثلاثه الهلال يتشبث بالصدارة

فيصل الخليل – الرياض – فجر :

أنتهت قمة الجولة العشرين من دوري جميل التي جمعت الهلال بمضيفه الإتحاد بفوز هلالي بثلاثة أهداف لهدف

أول فرص المباراة كانت هلالية في الدقيقة 5 بتسديدة من ليو بوناتيني مرّت بجوار مرمى القرني، الرد كان من عكايشي بعدها بدقيقة فقط بتسديدة “بالعرض” تصدى لها المعيوف على مرتين.

البريك تدخّل ومنع – بأقدامه – مرور تسديدة خطيرة من كهربا بالدقيقة 35، بالدقيقة 38 نجح أحمد عكايشي في وضع النمور في المقدمة بعدما استلم بينية فهد المولِّد وانفرد بمرمى الهلال قبل أن يُسدد كرة في أبعد نقطة عن الحارس عبدالله المعيوف، ليُنهي الشوط الأول واضعًا العميد في المقدمة بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني دفع دياز بنجمه السوري عمر خريبين على حساب عبدالله عطيف، بالدقيقة 49 أهدر فهد المولِّد فرصة إضافة الثاني للاتحاد وفشل في استثمار عرضية أرضية “نموذج” من محمود كهربا وسدد عاليًا جدًا رغم وجوده في حلق مرمى الهلال.

الهلال نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 56 عن طريق كارلوس إدواردو الذي استغل تمريرة بالخطأ قادمة من عدنان فلاتة وهدف شهد جدلًا واسعًا بسبب وجود ياسين حمزة ساقطًا على الأرض قبل إرسال ياسر الشهراني لعرضية الهدف.

الهدف تسبب في إشهار الحكم إريكسون لأربعة بطاقات صفراء في الدقيقة 61 في وجوه: عدنان فلاتة وأحمد عكايشي من الاتحاد، وعمر خريبين ومحمد البريك من الهلال، كون اللاعبين دخلوا في اشتباكات مع بعضهم البعض بسبب لعب إدواردو الكرة وتسجيله وعدم إخراج الكرة أو منحها للاعبي الهلال بسبب سقوط حمزة.

بالدقيقة 62 كاد فهد المولِّد أن يمنح الاتحاد التقدم مرة أخرى بعدما استلم عرضية عمر المزيعل المرتدة من ياسر الشهراني وسدد مباشرةً بجوار مرمى المعيوف، بالدقيقة 66 أجرى دياز تغييره الثاني وأقحم محمد جحفلي بدلًا من عبدالله الحافظ.

قبل النهاية بثلث الساعة كاد ميليسي أن يمنح الهلال فرصة التقدم للمرة الأولى باختراق من الناحية اليُمنى تبعه تسديدة تصدى لها فوّاز القرني بصعوبة، بالدقيقة 74 كرر إدواردو مشاكساته بتسديدة مقوّسة من على حدود مناطق الاتحاد مرّت مباشرةً بجوار مرمى القرني.

عمر خريبين حسم كل شيء لمصلحة الهلال وقرّبه بشكل كبير من لقب الدوري بعدما سجّل الثاني في الدقيقة 83 مُستغلًا بينية مقوّسة من نيكولاس ميليسي، ليضع خريبين الكرة من فوق فوّاز القرني لحظة انقضاضه لافتكاك الكرة، ويضع خريبين الهلال في نفس الوقت في المقدمة للمرة الأولى من عمر المباراة قبل 7 دقائق فقط من نهاية وقتها الأصلي.

بالدقيقة 87 أجرى سييرا تغييرين دفعة واحدة في صفوف الاتحاد ودفع بعمّار النجّار وربيع سفياني على جساب باجندوح وفيانويفا، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة أشهر الحكم السويدي إريكسون الورقة الحمراء في وجه فهد المولِّد نجم الاتحاد بعد تدخله القوي على كارلوس إدواردو.

بالدقيقة 90+5 احتسب الحكم جوناس إريكسون ركلة جزاء للهلال بعد تدخّل قوي من أحمد عسيري ضد سلمان الفرج داخل مناطق الاتحاد، لينبري نوّاف العابد للجزائية ويُسجلها بنجاح لتصبح النتيجة 3/1 للهلال، وتنتهي المباراة بعد الجزائية مباشرةً ليفوز الهلال ويصل للنقطة 50 موسعًا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النصر إلى 8 نقاط ويقترب أكثر من حصد لقب الدوري موسم 2016/2017