فينجر: أتحمل مسؤولية استبعاد سانشيز

متابعات – فجر :

أكد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي أنه يتمتع بالقوة الكافية لتحمل الانتقادات التي تلقاها بسبب استبعاد المهاجم التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز في مباراة ليفربول أمس السبت.

واستبعد فينغر مهاجمه سانشيز من التشكيل الأساسي خلال المباراة التي خسرها آرسنال 3-1 أمس السبت على ملعب ليفربول، مما فتح عليه باب الانتقادات.

وفضل فينغر الاعتماد على اوليفييه جيرو وداني ويلبك في خط الهجوم، ولكن سانشيز شارك في الشوط الثاني وصنع الهدف الوحيد لآرسنال، وبموجب هذه الهزيمة تراجع آرسنال إلى المركز الخامس فيما تقدم ليفربول إلى المركز الثالث.

وأشار “أردت الدفع باثنين من اللاعبين الذين يجيدان ألعاب الهواء، ثم دفعت بسانشيز في الشوط الثاني”، وأضاف “لا أنكر أن اليكسيس سانشيز لاعب كبير، ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، وعليك تحمل توابع ذلك”، وأوضح فينغر أنه مع تبقي 12 جولة من الموسم الحالي فإن فريقه لازال بإمكانه إنهاء الموسم في المربع الذهبي لجدول الترتيب المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم.