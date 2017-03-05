“آل طاوي” عضوا منتدبا والرئيس التنفيذي لشركة الألفية الحديثة

متابعات – فجر :

تعيين الاستاذ محمد بن سعيد آل طاوي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الألفية الحديثة للتدريب والتعليم، وهي شركة مساهمة مقفلة تعني بتطوير قدرات المنشآت والأفراد وتنمية مهاراتهم بجودة واحترافية وإدارة مشاريع التدريب والتعليم والتطوير والاستشارات لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التميز نحو مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية.

وآل طاوي حاصل درجة الماجستير في الموارد البشرية، والزمالة الأمريكية في الموارد البشرية، وصاحب خبرة طويلة في مجال الاستشارات والتخطيط والتنظيم والتدريب والتطوير الاداري.

وسبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة “القوى المحترفة القابضة – كوادر برو” في المملكة العربية السعودية ،حيث أشرف على تنفيذ استراتيجيتها وتطوير أعمالها في السوق السعودية، كما وأنه عضو في عدة لجان تعنى بالتطوير والتخطيط للموارد البشرية.