رئيس جمعية تحفيظ القرآن بعفيف يتلقى خطاب شكر من الشيخ “الهذلول”

عفيف – فجر :

تلقى فضيلة رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف الشيخ عبدالله بن حنس بن شده خطاب شكر من فضيلة نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض (مكْنُون) الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول عبر فيه عن بالغ الشكر والعرفان على الجهود التي بذلت أثناء زيارتنا لمحافظة عفيف وعلى حسن الإستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهود والإنجازات التي تحققها الجميعة وما يعكس الحرص على تعليم كتاب الله .

وقد عبر الشيخ عبدالله بن شده عن شكره وتقديره لفضيلة نائب رئيس الجمعية الخيرية بمنطقة الرياض على هذه الزيارة التواصليه التي تعكس حرص فضيلته على جمعية تحفيظ عفيف وهي من الجمعيات التي تحظى بالرعاية والدعم من ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله .