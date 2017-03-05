الحارثي: أكثر من ٧٨ موضوعا عن الامن و السلامة في مناهجنا

الرياض – فجر :

أكد وكيل الوزارة للمناهج و البرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي أن المناهج الدراسية ثرية بكثير من الموضوعات و الأنشطة التي تقدم للطلاب و الطالبات معلومات و مهارات وقيم عن موضوعات الامن و السلامة في كافة المجالات .

و قال الحارثي في تصريح له امس على هامش انطلاق فعاليات يداٍ(اً) بيد للوقاية من المخاطر والذي تنظمة الادارة العامة (للأمن و) السلامة بوزارة التعليم بالتعاون مع الدفاع المدني وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٧ و الذي يستمر يومين بمقر الوزارة بالرياض .

و قال الحارثي أن موضوعات الأمن و السلامة سواء فيما يخص حفظ الضروريات الخمس و الدفاع المدني او المرور او الإسعاف و الصحة و العنف و التحذير من السحر و الشعوذة و التدخين و أمن المعلومات و قال الحارثي ان هذه الموضوعات جاءت في المناهج من خلال (وحدات دراسية أو موضوعات أو دروس أو أنشطة أو إثراءات أو مصورات او مصفوفات او جداول ورسوم… الخ) موزعه على كافة المناهج الدراسة و تشمل جميع المراحل بالاضافة لدليل لمحضري المختبرات تم ادراجها وبثها في كافة مناهج العلوم لجميع المراحل ومناهج الفيزياء والكيماء و في مناهج اللغة العربية ( لغتي ) و في مناهج العلوم الشرعية و مناهج الحاسب الآلي و في مناهج الدراسات الاجتماعية. والمناهج التربية الاسرية.