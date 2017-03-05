“السعودية للكهرباء” تُدشْن أول مبنى صديق للبيئة بالشركة

واس – فجر :

دشنت الشركة السعودية للكهرباء مُؤخراً, أول مبنى صديق للبيئة يتم تغذيته بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية في مجمعها بالدمام في المنطقة الشرقية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم سياسات استخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية ومعايير برامج مكافحة تلوث البيئة .

وأوضح نائب رئيس أول للخدمات العامة في الشركة المهندس عايش الشمري أن التجربة تُعد الأولى من نوعها بأحد مباني الشركة، وتهدف إلى التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيق معايير الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى في مرافق عديدة، حيثُ سيتم تدشين المبنى الثاني بنفس المجمع في الربع الثالث من عام 2017م الجاري.

وأفاد أن المبنى يعمل في الوقت الحالي بالكامل بالطاقة النظيفة، دون أي تغذية من الشبكة، وذلك من خلال تصميم نظام شمسي عبارة عن عدد 12 شريحة ضوئية (Photovoltaic) بطاقة إجمالية قدرها 3000 وات، بالإضافة إلى دعمها بطاريات تخزين, مبيناً أن المشروع الذي تم تنفيذه يُغذي مبنى يعمل بطاقة يومية قدرها 57 كيلو وات، وهو ما يؤدي إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى 1500 كيلو وات/ساعة شهرياً.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت منذ عام 2016 تطبيق معايير تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، حيث تستخدم الشركة برامج فنية وحلول تقنية حديثة للتحكم في تشغيل الخدمة الكهربائية في مبانيها، وهي برامج تعمل بشكل آلي لإطفاء الطاقة الكهربائية خلال أوقات محددة حسب برمجتها وعند عدم الحاجة إليها، بالإضافة إلى حرصها على استخدام أجهزة ومعدات كهربائية ذات مواصفات محددة تواكب التقنيات الحديثة في توفير الطاقة الكهربائية، وهو ما أدى إلى توفير ما يُعادل (186,481 برميل مكافئي) في عام 2016م، فيما تهدف خطة الشركة إلى توفير (484,529 برميل مكافئي) عامي 2017م و2018م.