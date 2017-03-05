10 إصابات نتيجة حادث مروري على طريق الساحل

متابعات – فجر

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحًت مابين المتوسطة والخفيفة إثر حادث تصادم على طريق الساحل.

وتلقت غرفة عمليات هيئةالهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل أمام محطة خمسة نجوم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٠ حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت 7 حالات متوسط وحالة خطرة إلى مستشفي النور التخصصي ونقلت حالتان إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر.