ديوان المظالم يطلق خدمة “قضاياي” للمستخدم الخارجي

واس – فجر

أطلق ديوان المظالم اليوم, خدمة ( قضاياي ) للمستخدم الخارجي, وهي خدمة إضافية متميزة ؛ تتيح لأطراف الدعوى أو الممثل فيها عرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة به وتفاصيلها إلكترونياً, وهي من سلسلة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام مُعين الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً, يهدف إلى الوصول إلى الترافع الإلكتروني في نهاية خطته, وذلك استمراراً في تحديث منظومته الإلكترونية، وتواكبها مع متطلبات العمل وخدمة المستفيد .

وتيسر هذه الخدمة حصول أطراف الدعاوى على بياناتهم القضائية وتفاصيلها دون الحاجة لمراجعة المحكمة، ومن أهمها: إتاحة البحث عن الدعاوى بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعاوى، إضافة إلى إمكانية إظهار بيانات الدعاوى المفصول فيها، حيث أعد الديوان ملفاً تعريفياً يشرح للمستخدم مزايا هذه الخدمة وآلية التعامل معها، وذلك على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، كما بسّط حساب الديوان على تويتر في تصميم انفوجرافيك مزايا هذه الخدمة وكيفية استفادة المتعامل منها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات التي يقدّمها نظام (مُعين الإلكتروني), الذي يمثل تحقيقاً الهدف الأساسي الثالث من أهداف استراتيجية ديوان المظالم 2020 وما ترمي إليه من التحول الإلكتروني لإعمال ديوان المظالم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.