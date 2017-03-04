“العيسى” يفتتح منتدى استراتيجيات التدريس الحديثة بتعليم الرياض

واس – فجر

يشارك ٢٠٠معلم ومعلمة في تقديم وعرض أكثر من ٦٠ استراتيجية متنوعة في منتدى استراتيجيات التدريس الحديثة الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ويفتتحه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بعد غدٍ الثلاثاء بمقر الوزارة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع المشرف العام على المنتدى، أن المنتدى هذا العام سيشهد مشاركة من المعلمين والمعلمات لعرض وتقديم الاستراتيجيات الحديثة للتدريس التي ترتكز على عنصري الابتكار والابداع ، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة بالمعرض تلقت ما يزيد عن ٢٠٠٠ طلب مشاركة من المعلمين والمعلمات وأن ذلك يعد من الإيجابيات لإقامة مثل هذه المنتديات التي تتيح للجميع المشاركة والاستفادة من الخبرات وتبادل الأفكار بما سينعكس إيجاباً في تطوير آلية العمل داخل الصف الدراسي لعرض المعلومات للطلاب والطالبات بأساليب حديثة ومتنوعة.