حُكّام أجانب لثلاث لقاءات في الجولة 21 من دوري جميل

متابعات – فجر

كشفت لجنة الحكام الرئيسية عن أسماء حكام مواجهات الجولة 21 لدوري جميل السعودي لكرة القدم والتي يحضر فيها الطاقم الأجنبي في ثلاث مواجهات، ويقود يوم الخميس القادم مواجهة التعاون مع الاتفاق في بريدة الحكم الدولي محمد الهويش ويعاونه الدوليان هشام الرفاعي وأحمد فقيهي وعبدالله النحيت رابعاً، ويقود مواجهة الهلال مع الفتح في الرياض طاقم تحكيم أجنبي وسامي الجريس رابعاً، ويقود مواجهة الوحدة مع الأهلي في مكة المكرمة طاقم تحكيم أجنبي وحسين أبو شاهين رابعاً، وفي يوم السبت يقود لقاء الخليج مع القادسية في الدمام الحكم الحكم الدولي سلطان الحربي ويعاونه الدوليان بدر الشمراني وفهد العمري والدولي فهد العريني رابعاً، ويقود مواجهة الشباب مع الفيصلي في الرياض الحكم الدولي شكري الحنفوش ويعاونه الدولي ماجد الناصر وبليغ آل رمضان والدولي خالد الطريس رابعاً، ويقود مواجهة الباطن مع الاتحاد يوم الثلاثاء بعد القادم الحكم الدولي محمد القرني ويعاونه الدوليان ياسر السلطان وفيصل القحطاني وخالد صلوي رابعاً، ويقود مواجهة الرائد مع النصر في بريدة بنفس اليوم طاقم تحكيم أجنبي والدولي صالح الهذلول رابعاً.