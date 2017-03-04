تدشين مشروع مبادرة الخدمات الذاتية بمستشفى عفيف

واس – فجر

دشنت وزارة الصحة مؤخراً, المرحلة الأولى من مشروع مبادرة الخدمات الذاتية لمستشفى عفيف، وهي الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة .

وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخدمات غير العلاجية المقدمة للمراجعين والمرضى للتعامل الإلكتروني وفق أرقى الطرق الحديثة التي تتيح لهم أيضاً إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المستشفى على مدار الـ 24 ساعة دون الحاجة إلى انتظار خلال أوقات الدوام الرسمي أو مقابلة الموظف المختص .

وبإمكان المراجعين والمرضى في هذه المرحلة الاستفادة من ( خدمات حجز مواعيد العيادات الخارجية – خدمات التقارير الطبية – خدمات إضافة المواليد – خدمات تقديم الاقتراحات والشكاوي – خدمات تقييم مستوى الرضى للخدمة المقدمة للمستفيد – خدمة طلب بطاقة أولوية) .