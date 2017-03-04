3 خطوات لإخفاء البثور من الوجه

متابعات _فجر

لا داعي للقلق إذا ظهرت بثرة واحدة أو بثور عدة على الوجه، فثمة خطوات سهلة يمكن اعتمادها لإخفاء تلك العيوب واستعادة المظهر المشرق.

تنقية البشرة

نظفي بشرتك بواسطة الرغوة الهلامية أو المياه المطهرة. وفي حال وجود التهاب في البثور، لا بد من بسط المستحضر الطبي المرتكز على حمض الساليسيليك أو زيت الشاي العطري للقضاء على ذلك الالتهاب. دعي المستحضر لبضعة ثوانٍ فوق البثور، ثم أزيلي الفائض. أبسطي كريم الترطيب الخفيف لتفادي سدّ المسام والحدّ قدر الإمكان من ظهور اللمعان خلال النهار.

إخفاء العيوب

إذا كانت البثور حمراء، يمكنك تغطيتها بالمصحح الأخضر. ضعي القليل من المصحح على طرف الإصبع وابسطي المادة مباشرة على البثور باعتماد التربيت الخفيف. ضعي من ثم القليل من كريم الأساس أو حاجب الهالات، باعتماد التربيت الخفيف للحصول على نتيجة طبيعية وإخفاء البثور. رشي أخيراً القليل من البودرة لتثبيت الماكياج.

بسط الماكياج

إذا كانت البثرة أو البثور موجودة في القسم السفلي من الوجه، ركزي على ماكياج العيون للفت الأنظار إلى القسم العلوي من وجهك. اجعلي مثلاً خط الآيلاينر سميكاً جداً أو اختاري الظلال الملونة. وإذا كانت البثور موجودة في النصف العلوي من الوجه (أي على الجبين أو الصدغين)، ركزي على ماكياج الشفتين من خلال اختيار أحمر شفاه ساطع (بلون الفراولة أو الفوشيا أو الأحمر الداكن).