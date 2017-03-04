الأرصاد : سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على شرق ووسط المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على جنوب منطقة الرياض تمتد الى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للملكة, وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة عليها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.