مصرع طفل غرقا داخل خزان مياه بحي السحمان

متابعات _فجر

لقى طفل عمره ثلاثة أعوام مصرعه غرقاً داخل خزان مياه وسط عمارة سكنية بحي السحمان في المدينة المنورة، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وانتشلت الجثة من داخل الخزان.

ومن جانبه ،قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن غرفة العمليات في الدفاع المدني تلقت بلاغاً عن غرق طفل داخل خزان مياه بعمارة سكنية بحي السحمان بالمدينة المنورة، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن غرق طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام (سعودي الجنسية) داخل خزان مياه بعمارة سكنية مكونة من طابقين، وتم إخراج الجثة عن طريق فرقة الدفاع المدني، مشيراً إلى تسليم الموقع للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.