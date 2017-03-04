القوات المسلحة تقتل 50 حوثياً بينهم قيادي في معركة مع الميليشيات قرب الطوال

متابعات _فجر

نجحت القوات المسلحة في صد هجوم نفذته ميليشيات الحوثي بالقرب من النقطة الحدودية بمحاذاة محافظة الطوال التابعة لمنطقة نجران، ما أسفر عن مقتل 50 عنصراً حوثياً بينهم قائدهم.

وقال مصدر، أن عناصر الانقلابيين حاولوا الوصول لنقاط عسكرية سعودية، وتمكنت القوات المسلحة من صد هجومهم، واستمرت المعركة بين القوات المسلحة والميليشيات قرابة الساعة ونصف بحسب العربية نت.

وأوضح المصدر، أن هدف الهجوم كان تشتيت قدرات القوات المسلحة للوصول إلى الرقابات والنقاط العسكرية، بيد أن غرفة العمليات المشتركة للقوات السعودية نفذت كميناً محكماً للميليشيات، وتم استدراجهم وقتل 50 عنصراً بينهم قائدهم