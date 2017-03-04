إطلاق مشروع نقل الجنائز إلى مواقع الدفن باستخدام عربات الجولف الكهربائية

متابعات _فجر

أطلقت جمعية “البر” بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، مشروع نقل الجنائز من المصلى إلى مواقع الدفن، باستخدام عربات الجولف الكهربائية، وذلك للتغلب على اتساع مساحات المقابر.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، أن الفكرة تعد الأولى من نوعها، وأن المشروع وفّر 3 عربات نقل كمرحلة أولى بالمقابر ذات المساحات الكبيرة.

وأوضح البوسيف أنه سيتم تزويد بقية المقابر ذات المساحات الكبيرة بالعربات مستقبلاً في المراحل المقبلة، فيما أكد مدير مركز إكرام الموتى عبدالله الملحم، أن تأمين تلك العربات تم بدعم من أهل الخير.