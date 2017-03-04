مقتل اثنين من “القاعدة” في غارة لطائرة بدون طيار جنوب اليمن

قتل شخصان يشتبه بأنهما من عناصر تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، أمس السبت، في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار.

وتأتي الغارة بعد يومين من ضربات جوية مكثفة شنتها مقاتلات أمريكية على التنظيم الإرهابي.

وقال مسئول أمني أن الغارة التي وقعت في منطقة أحور جنوب محافظة أبين أدت إلى مقتل متطرفين مشتبه بهما كانا على دراجة نارية.

وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة أنها شنت “أكثر من 30” غارة على تنظيم القاعدة خلال يومين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت شن نحو 20 غارة الخميس على تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” بواسطة طائرات بدون طيار ومقاتلات جوية في خطوة تشكل مؤشرا إلى تكثيف واشنطن جهودها في محاربة المجموعة المتطرفة.

وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف فرع التنظيم في اليمن، والذي يعتبر الأكثر خطورة، لكن وتيرة الغارات ازدادت في الأشهر الأخيرة.