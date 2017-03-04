عاصفة قوية تضرب سويسرا والنمسا

متابعات-فجر :

ضربت عاصفة منطقة الألب ،عن طريق رياح قوية بلغت سرعتها في بعض الأحيان181 كيلومترا في الساعة في سويسرا والنمسا ،ونتج عنها قتيلاً واحداً على الأقل ومصابا.

كما أنه تم تسجيل السرعة القصوى للرياح فوق جبل جورنرجرات البالغ إرتفاعه 3 آلاف متر في سويسرا. إلا أن هناك رياح أيضاً في النمسا وسط توقعات بهبوب عواصف بسرعة 160 كيلومترا في الساعة خلال الليل.

كما تردد أن صبياً يبلغ من العمر 17 عامًا أصيب في بلدة سيلبيرتال.

يذكر أن الرياح القوية التي تجلب هواء دافئا إلى أسفل جبال الألب تعد أمرًا متكرر الحدوث نسبيا في المنطقة.