“برشلونة” يسحق ضيفه “سيلتا فيجو” بخماسية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

استعاد برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني، بعدما تغلب على ضيفه سيلتا فيجو 5 – 0 ، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة ليصعد مجدداً إلى المركز الأول بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي تغلب على مضيفه إيبار 4 – 1 في وقت سابق ، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار في الدقيقتين 24 و40 .

وفي الشوط الثاني، سجل ايفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 57 و61 ثم أضاف ميسي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 64.