“مدني ضمد” إخلاء أسرة مكونة من 5 أشخاص إثر اندلاع حريق في منزل بسبب “التماس كهربائي”

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، إنقاذ أسرة مكونة من خمسة أشخاص إثر اندلاع حريق بمطبخ المنزل ناتج عن التماس كهربائي بالثلاجة،

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمطبخ داخل المنزل وتم اخلاء أسرة مكونة من خمسة أشخاص إلى سطح المنزل وهم بصحة جيدة وتم السيطرة على الحريق واخماده من قبل الفرقة.

وأشار المقدم القحطاني، أن الحريق ناتج عن التماس كهربائي بالثلاجة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.