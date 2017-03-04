البحرين.. الكشف عن “تنظيم إرهابي” يضم نحو 54 عضواً

متابعات-فجر :

أعلنت السلطات البحرينية، أمس (السبت) عن ضبط تنظيم إرهابي يضم 54 إرهابيا بينهم 12 متهماً في إيران والعراق وواحد بألمانيا و41 في داخل البحرين وبحوزتهم كميات من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.

وقال المحامي العام البحريني، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي،بأن النيابة العامة كانت قد تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1 يناير الماضي والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.

وأضاف أن “التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في ألمانيا الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البحرين”.

وتابع أن “قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة البحرينية وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأشار الحمادي أن التحقيقات كشفت أن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم إلى الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية.