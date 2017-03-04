وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم عدة مركبات بالمدينة المنورة

توفي 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون، إثر ارتطام بين عدة مركبات بين محافظة بدر ومركز الرايس، وفقا للهلال الأحمر بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث لعدة سيارات وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية وعند الوصول للموقع اتضح وجود 7 حالات مصابة و 4 حالات وفاة لسيدة وطفل “سعوديي الجنسية ” ورجلين آسيويين.

وتم التعامل مع الحالات إسعافياً في الموقع ونقلها بعد ذلك لمستشفى بدر العام، وتم نقل الوفيات عن طريق فريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة للمستشفى.