إدارة “ترامب” تقترح خفضاً كبيراً في المساعدات الخارجية

متابعات-فجر :

أكد مدير الموازنة في البيت الأبيض، أمس السبت أن إدارة ترامب ستقترح “تخفيضات كبيرة إلى حد ما” في ميزانية الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال مايك مولفيني مدير مكتب إدارة الموازنة بالبيت الأبيض لمحطة فوكس نيوز اليوم السبت “سنقترح تخفيض المساعدات الخارجية ونقترح إنفاق تلك الأموال هنا” مضيفاً أن التخفيضات المقترحة ستشمل “تخفيضات كبيرة إلى حد ما في المساعدات الخارجية.”

وقال مولفيني إن التخفيضات في المساعدات الخارجية ستساعد الإدارة على تمويل زيادة مقترحة في ميزانية الجيش الأمريكي بقيمة 54 مليار دولار، وتابع “الرسالة الأساسية واضحة تماماً: إنفاق أموال أقل في الخارج يعني إنفاق أموال أكثر هنا”.

وتنفق الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 50 مليار دولار سنوياً على وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مقابل 600 مليار أو أكثر كل عام على وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، وقال مولفيني إن إدارة ترامب ستكشف عن اقتراحها الخاص بالميزانية في 16 مارس.