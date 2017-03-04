الفريق ركن “خالد بن قرار الحربي”: انتهاء الاستعدادات للحفل الختامي لـ “وطن 87”

واس – فجر

أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي اكتمال الاستعدادات للحفل الختامي لـ “وطن 87” وانتهاء كافة الترتيبات الإدارية والميدانية ‏والتنظيمية التي تسهم في نجاحه ، جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماعا خاصا بكافة أعضاء اللجان الإعلامية والتنظيمية المشاركة ‏وذلك بمقر مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة.

وتضمن الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الإدارية والميدانية ‏والتنظيمية التي تسهم في نجاح الحفل الختامي للتمرين ‏والمحدد يوم الأربعاء ١٤٣٨/٦/٩ تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مثنيا على الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مؤكدا أن جميع الترتيبات تسير وفق ما خطط لها مسبقا وأن اللجان العاملة في هذا الشأن تعمل من أجل نجاح هذه المهمة ، مقدما شكره وتقدير لجميع القائمين على فعاليات التمرين من قادة وضباط ولجان مشاركة ، داعيا الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قادته ويجنبه كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن ينصر جنودنا البواسل ويرحم الشهداء ويشفي المصابين، وقد حضر الاجتماع كافة رؤوساء اللجان العاملة المنبثقة عن اللجنة الاعلامية والعلاقات العامة.