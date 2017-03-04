الأهلي يتعثّر بالتعادل مع الخليج

مازن الشهري – فجر – الرياض

أخفق النادي الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي من الوصول إلى وصافة الدوري السعودي، وذلك بعد تعثره بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الخليج بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الـ 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

افتتح الخليج التسجيل عن طريق اللاعب سانتوس عند الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول، فيما تمكن عمر السومة من إحراز هدف التعادل للنادي الأهلي عن طريق ضربة جزاء عند الديقة 39، وقبل نهاية الشوط الثاني عزز الأهلي نتيجته بالهدف الثاني عن طريق عبدالفتاح عسيري، فيما تمكن الخليج من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 81 عن طريق اللاعب إسماعيل دياكيتي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي عند النقطة 41 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة 15 في المركز الأخير.