الشباب يواصل تقديم مستوياته الباهتة ويتعادل مع الفتح

فيصل الخليل – فجر – الرياض :

تواصلت لقاءات الجولة العشرون من دوري جميل اليوم بالقاء جمع الشباب بمضيفه الفتح وانتهى هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما كما خسر الفتح هدّافه ناثان جونيور الذي تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وافتتح توفيق بوحيميد أهداف المباراة بالدقيقة 31 مُستغلًا جزائية نفذها زميله ناثان جونيور وتصدى لها الحارس الشبابي محمد عواجي، بالدقيقة 34 نجح عبدالمجيد الصليهم في إدراك التعادل لليوث بتسديدة مميزة من الوضع طائرًا مستغلًا عرضية حسن معاذ.

التعادل رفع رصيد الشباب للنقطة 27 وأعاد له المركز الخامس منفردًا، فيما رفع رصيد الفتح للنقطة 16 وأبقاه في المركز قبل الأخير.