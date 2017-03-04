خالد الفيصل يثني على أداء الجهات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي

واس – فجر :

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على أداء وجهود الجهات المشاركة في الملتقى الثقافي وعلى سير أعمال مبادراتها، مؤكدا ضرورة استمرار تلك الجهود والمبادرات.

من جهته أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بمشروع “كيف نكون قدوة ” الذي أطلقه سمو أمير منطقة مكة المكرمة , ودعا الجميع إلى تحويل هذا المشروع لواقع يطبق، معربا عن أمله في أن يكون المشروع فاتحة خير لمشروعات مجتمعية مباركة يكون هدفها بناء الإنسان المسلم المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعطي انطباعا ومؤشرا جيدا عن المواطن السعودي أمام العالم أجمع.

بدوره أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة علي العبدلي أن ملتقى مكة الثقافي عمل نوعي إبداعي رائع، وحّد أعمال الجهات للمرة الأولى في المنطقة بهدف واحد ورؤية واحدة , فيما قال مدير فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الحريري: “إن ثمار ملتقى مكة بدت تظهر شيئا فشيئا، في المجال الثقافي والاجتماعي والإنساني، الذي كنّا في أمس الحاجة إليه، فالجهود الموحدة والعمل الجماعي المخطط له يحقق التكامل في الأداء والنتائج”.

أما رئيس مجلس ادارة نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله السلمي فأوضح أن ملتقى مكة استطاع وللمرة الأولى في تاريخ المنطقة أن يجمع شمل الجهود الثقافية والاجتماعية والإدارية والعلمية لتعمل برؤية واحدة وهدف واضح هو تنمية الإنسان, وأن “نادي جدة استجاب وتفاعل مع هذه المبادرة الرائدة واعتمد مجموعة من المشروعات من أبرزها ( قدوة من بلادي) ومبادرة (المنصة الإعلامية الافتراضية).

من جهته أفاد معالي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق, أن المشروع لا زال في بداية طريقه رغم النجاح الكبير الذى حققه، وهو مستمر في وضع الخطط وتحديثها بشراكة كل القطاعات الحكومية والخاصة وحتى الأفراد لتحقيق هدفه الرئيسي الذي أطلقه سمو أمير منطقة مكة المكرمة وهو بناء الانسان.

وقال : ” تكاتف الجهود الحكومية والخاصة والفردية دفع بنتائج إيجابية مبكرة، حيث تفاعلت كل هذه الجهات بمبادرات نوعية والعمل على تنفيذها بشكل إبداعي وخلاق “.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي الذي سجل في عامه الأول حضورا لافتا في أنحاء منطقة مكة المكرمة بجميع محافظاتها , حقق نجاحا في توحيد الأعمال الثقافية والإنسانية لـ 61 قطاعا حكوميا وخاصا, برؤية واحدة ومفهوم إيجابي واضح ميدانيا وعمليا .

كما يذكر أن المبادرات التي قدمت بلغت 235 مبادرة تستهدف كل شرائح المجتمع, وستستمر أعمال الملتقى في نسخته الأولى حتى نهاية شهر شعبان القادم , وستختتم فعالياته بأسبوع ثقافي حافل بمختلف الأنشطة والفعاليات في الأداء والنتائج.