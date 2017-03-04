مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث

متابعات – فجر :

أخفق مانشستر يونايتد في التقدم للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أهدر زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء ليتعادل 1-1 مع بورنموث الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين اليوم السبت.

وتركت النتيجة يونايتد في المركز السادس برصيد 49 نقطة بينما بقي بورنموث الذي طرد لاعبه أندرو سورمان في نهاية الشوط الأول لحصوله على إنذارين في المركز 14 برصيد 27 نقطة.

ومنح المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو التقدم ليونايتد في الدقيقة 23 – وهو هدفه الأول في الدوري – قبل أن يدرك جوشوا كينج الذي تخرج في أكاديمية يونايتد التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 40.

وأنقذ أرتور بوروتش حارس بورنموث العديد من الفرص وحرم إبراهيموفيتش من ثلاث فرص قبل أن ينقذ ركلة الجزاء التي سددها المهاجم السويدي بعد أن لمس آدم سميث كرة بيده بعد ركلة بهلوانية من بول بوجبا.