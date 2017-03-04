الدكتور الغامدي يصدر كتاب بعنوان “نقل الدم”

متابعات-فجر:

أصدر الدكتور “عصام بن سعد الغامدي” استشاري متخصص بنقل الدم وبنوك الدم كتاباً بعنوان (نقل الدم) وتضمن الكتاب معلومات عن الدم ومكوناته وفحصه ونقله ومخاطر نقل الدم وبدائل نقل الدم المخزون ومشتقات البلازما ، ويعد هذا الكتاب من المراجع المبسطة والمهمة التي يرجع إليها المختصين وغيرهم من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة ، وهو أول كتاب يصدر باللغة العربية على مستوى الخليج ، وقد استغرق تأليف الكتاب سنتين تمثلت أثناء تواجد الدكتور “الغامدي” في كوريا الجنوبية واليابان لإجراء بحوث في جامعة يونسي ومستشفى سيفرانس التخصصي ، إذ يعتبر أول طبيب سعودي متخصص في نقل الدم وإدارة بنوك الدم من كوريا الحنوبية .