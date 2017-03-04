كريستيانو رونالدو خارج قائمة الريال أمام إيبار

متابعات-فجر:

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عن مباراة فريقه غدًا السبت، أمام إيبار، ضمن الجولة الـ26 من الليجا، بداعي الإصابة.

وخلا اسم رونالدو، من القائمة التي أعلنها زين الدين زيدان، مدرب الفريق، بالإضافة إلى غياب كل من الويلزي جاريث بيل، والإسباني ألفارو موراتا، بداعي الإيقاف.

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يتدرب مع الفريق، اليوم الجمعة، بداعي الإصابة، وهو ما أكد عدم قدرته على خوض المباراة.

وشهدت القائمة، عودة البرازيليي كاسميرو، الذي غاب عن المباراة الأخيرة أمام لاس بالماس، بقرار فني من زيدان، والمدافع دانيلو.