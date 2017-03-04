مدينة سالو الإسبانية الخيار العائلي الأول

متابعات-فجر:

إذا كنت تسافر منفردا، فلن تضيع الوقت طويلا في البحث عن وجهة بعينها وربما تعد المغامرة هي عنوانك، إلا أن الأمر سيتغير حال كنت بصحبة أطفالك، ولذا فإن مدينة سالو الإسبانية هي الخيار العائلي الأول بالنسبة للكثير من محبي السفر والباحثين عن وجهات جديدة غير تقليدية.

أصبحت سالو واحدة من المناطق السياحية الرئيسية في إسبانيا

تقع سالو الى الجنوب الغربي من مدينة برشلونة، قاعدة إقليم كاتالونيا في الزاوية الشمالية الشرقية من اسبانيا، ويمكن الوصول اليها عن طريق مطار برشلونة أو عن طريق مطار ريوس Reus الواقع على بعد 8 كيلومترات من سالو.

وقد أصبحت سالو واحدة من المناطق السياحية الرئيسية في إسبانيا، مع أكثر من مليوني زائر سنويا لما تضمه من شواطىء ساحرة ومنتجعات سياحية مثالية ومرافق ترفيهية رائعة علاوة على ود السكان المحليين في التعامل مع الأجانب.

وعند وصولك إلى هذه المدينة الجميلة سيجذب انتباهك للوهلة الأولى التمازج ما بين المباني الحديثة والكلاسيكية القديمة في مشهد يوحي إليك بأنك تسير ما بين العصور المختلفة ولكن دون أن تخطو خطوة واحدة.

ولعلك إذا انتهيت من تلك النظرة الأولى للمدينة وانتبهت قليلا فستشعر بالنسيم العليل القادم إليك من البحر وكأنه يعلن ترحيبه بالزائر الجديد، وما العجب في ذلك فسالو ملاذ لمحبي الشواطئ حول العالم، إذ يتمتع ساحل سالو بثمانية شواطئ رئيسية تكسوها الرمال الذهبية الجميلة والمياه الصافية والنظيفة.

وتتميز تلك الشواطئ بالتنوع الكبير، فبعضها يتكون من سهول طويلة من الرمال، وبعضها يضم الفنادق والمطاعم، والبعض الآخر تجده مكتظ بأشجار الصنوبر المتراصة في مشهد بديع.