إعادة تصميم واجهة المستخدم في تطبيق “Snapchat”

متابعات-فجر :

كشف تحديث جديد لتطبيق سناب شات يأتي بواجهة مستخدم جديدة تقدم الدعم للمستخدم من خلال شريط جديد للبحث، إلى جانب مميزات أخرى في تحديث تطبيق منصة iOS. كانت واجهة المستخدم المعقدة أحد العيوب التي أخذت على تطبيق سناب شات من بعض المستخدمين، إلا أن تحديث جديد للتطبيق على منصة iOS يقدم ملامح جديدة لواجهة المستخدم بتجربة سلسة. جاءت واجهة المستخدم في تطبيق سناب شات بالعديد من الملامح المعقدة، مع الكثير من الأيقونات التي قد تصيب المستخدم بالحيرة للبدء في استخدام التطبيق. إلا أن إعادة تصميم واجهة المستخدم في تطبيق سناب شات على منصة iOS، تأتي بتجربة سلسة للمستخدم مع نافذة للبحث في الجزء العلوي للتطبيق، تتيح للمستخدم اختيار سريع للدردشة الجماعية أو جهة محددة لبدء الدردشة. كما يقدم سناب شات مميزات أكثر مع اختصارات في واجهة المستخدم، يمكن أن تتيح للمستخدم الدخول السريع إلى الأصدقاء الذين تم إضافتهم مؤخراً، أو اختصار للأصدقاء الحاليين، أيضاً هناك ميزة أخرى لم يتم تفعيلها بعد وهي ميزة البحث عن live stories.