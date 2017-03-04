أسباب “خشونة الرقبة” وطرق علاجها

متابعات-فجر :

معنى خشونة الرقبة هي عبارة عن تآكل يصيب الفقرات العنقيّة والغضاريف الموجودة داخلها، وتزداد بشكلٍ تدريجيّ مع تزايد واضح في الترسيبات المعدنيّة بين الفقرات ممّا يحدث ضغطاً واضحاً على الأعصاب والنخاع الشوكي أحياناً محدثاً ألماً كبيراً وصعوبةً في حركة الرقبة، وخشونة الرقبة تصيب غالباً الرجال بنسبة أعلى من النساء، ويزداد حصولها كلّما تقدم الشخص في العمر وقلّ السائل المفصلي بين الفقرات . أسباب خشونة الرقبة الشيخوخة: كلّما تقدّم عمر الإنسان زادت احتماليّة الإصابة بالخشونة في الرقبة ومختلف مفاصل الجسم؛ حيث تبدأ الغضاريف بالتآكل أو تزاح عن مكانها نتيجة التضخّم فتضغط على الأعصاب محدثةً آلماً أو تنميلاً في الذّراع أو الأرجل أحياناً. إصابات الحوادث المختلفة؛ كضربة على الرأس، أو الرّقبة، أو أعلى الظهر، والتي تؤدّي إلى تمزق الأربطة والعضلات المحيطة بالفقرات . الوضعيّة الخاطئة في الجلوس مع الإطالة فيها دون راحة . استعداد بعض الأجسام للخشونة كأن يكون الشخص ذا ظهرٍ طويل أو رقبةٍ عريضة مع تحدّب خلقي في الظهر . أعراض خشونة الرقبة الإحساس بألمٍ واضح في الرقبة مع صعوبة بتحريكها، مع الشعور بآلام قد تصل إلى الذّراع أو الكتف أو الكوع . صداع مستمر في مؤخّرة الرأس . تقلّص في عضلات الرقبة . صعوبة في الحركة نتيجة الألم والتقلّصات العضلية . ضعف متزايد في عضلات الرّقبة . فقدان الإحساس أو تنميل في الذّراع أو الأصابع نتيجة الضغط على الأعصاب . فقدان الاتّزان. طرق علاج خشونة الرقبة المحافظة على الجلوس السليم، مع أخذ فترات استراحة بعد العمل أو أداء الوظائف الدراسيّة على سطح المكتب . تناول بعض العقاقير المسكنة المعروفة أو مضادات التهابات المفاصل، وإذا كانت الآلام شديدة يمكن استخدام الكورتيزون لفترة قصيرة . استخدام أكياس المياه الدافئة ووضعها على الرّقبة لتنشيط الدورة الدمويّة في المنطقة مع تخفيف الألم . تدليك المنطقة برفق بواسطة الزيوت الطبيّة كزيت الكافور أو لبخات الزّنجبيل أو خل التفاح . عمل بعض تمارين الرّقبة والّتي تساعد على مرونتها الدائمة . استخدام وسادة نوم معتدلة وتجنّب الوسادة العالية والصلبة . تجنّب النوم على البطن . عدم حمل أوزان ثقيلة على الظهر . لا مانع من لبس مسند الرقبة أثناء العمل المكتبي الطويل أو خلال السفر لمناطق بعيدة .