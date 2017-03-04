جازان.. إحباط محاولة تهريب كمية من “الحشيش” بمركز آل زيدان

متابعات-فجر :

تمكنت دورية تابعة لمركز إمارة آل زيدان، بمحافظة داير بني مالك، من إحباط محاولة لتهريب 50 بلاطة حشيش، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع إحدى دوريات مخفر الشرطة.

وأوضح رئيس مركز إمارة آل زيدان، سالم عبدالله بن قزيز، أن الفرق الأمنية رصدت المهربين بأحد الطرق الوعرة، بجبل آل نخيف، والذين فروا من الموقع بعد ملاحظتهم متابعة الدورية لهم.

وأضاف أن بتفتيش الموقع عثر على خمس عتلات بها كمية من الحشيش، فتم التوجه بها إلى مركز إمارة آل زيدان، وبحصرها اتضح أن عددها الإجمالي ٥٠ بلاطة حشيش، وتم اتخاذ اللازم، وإحالة القضية للجهة المختصة.