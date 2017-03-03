“البنتاغون” تنفيذ أكثر من 30 غارة جوية استهدفت مواقع لتنظيم “القاعدة” في اليمن

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة أن طائرات سلاح الجو الأمريكي نفذت أكثر من 30 غارة على مواقع لتنظيم (القاعدة) في اليمن على مدى يومين.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس أن الغارات استهدفت أعضاء في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية فضلا عن بعض البنى التحتية والمواقع القتالية والأسلحة الثقيلة التابعة للتنظيم.

وأشار ديفيس الى ان نحو 25 غارة نفذت الخميس الماضي فيما نفذت الغارات الباقية أمس الجمعة.

وأكد ان القوات القتالية الأمريكية لم تشارك في أي قتال مباشر منذ الغارة التي نفذتها في 29 يناير الماضي وأدت في حينه الى مقتل أحد ضباط سلاح البحرية.